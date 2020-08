Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Heftige Auseinandersetzung an der Kasse - mehrere Männer geraten in Streit

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.08.20, gegen 21.30 Uhr, kam es in einem Kaufhaus in Friedlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Alter von 18 bis 23 Jahren. Aus nicht bekanntem Grund sollen hier drei junge Männer mit einem weiteren Mann an der Kasse in Streit geraten sein, woraufhin es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei soll auch eine Flasche eingesetzt worden sein, was bei einem 23-Jährigen zu einer Kopfplatzwunde führte, welche durch den Rettungsdienst versorgt werden musste. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

