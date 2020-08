Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Kabelbrand am Gefrierschrank

Freiburg (ots)

Etwa eine Stunde mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Straße im Freien ausharren, ehe klar war, dass ihre Wohnungen unversehrt geblieben waren. Am Sonntag gegen 21.45 Uhr hatte einer der Bewohner im Keller eine starke Rauchentwicklung bemerkt, die offenbar von der Elektrik des Gefrierschrankes ausging. Die alarmierte Denzlinger Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen. Die vorsorglich evakuierten Bewohner des Anwesens konnten danach wieder in ihre Wohnungen zurück.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

