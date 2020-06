POL-ROW: ++ Badeunfall im Bullensee - Identität der Ertrunkenen ist geklärt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Badeunfall im Bullensee - Identität der Ertrunkenen ist geklärt

Kirchwalsede. Die Identitäten der beim Badeunfall im Bullensee verstorbenen Frau und des vor dem Ertrinken geretteten Mannes stehen fest. Bei der Ertrunkenen handelt es sich um eine 25-jährige, in Kamerun geborene und in Rotenburg lebende Frau. Der Gerettete ist ein 28-jähriger, im Landkreis Verden lebender Mann aus dem Iran.

Beide sind am Mittwochnachmittag beim Baden im Bullensee aus noch ungeklärten Gründen in eine Notlage geraten. Ein 15-jähriger Zeuge hatte den Zwischenfall beobachtet und den Mann aus dem Wasser retten können. Die Frau wurde zwei Stunden später von Rettungskräften im See gefunden und geborgen. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

