Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Situation in der Notaufnahme geht glimpflich aus (Notaufnahme des HELIOS Hanseklinikum Stralsund)

PHR Stralsund (ots)

Am 25.07.2020 gegen 16:40 Uhr befand sich ein 29- Jähriger, wohnhaft in Stralsund, im Hanseklinikum in der Notaufnahme und forderte unter Vorhalt eines Küchenmessers Hilfe. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen klopfte der Mann, der deutscher Staatsbürger ist, zunächst am Einlass der Notaufnahme. Ohne Aufforderung durch das Klinikpersonal ging der Mann durch die Schleuse in dem abgesperrten Bereich und traf dann auf einen Arzt sowie Sanitäter. Er hielt in der rechten Hand ein handelsübliches Küchenmesser mit 8cm Klingenlänge verdeckt neben sich. Beim Erblicken einer Krankenschwester erhob er ohne Äußerungen die messerführende Hand.In der Folge konnte der Mann durch den anwesenden Arzt und weiteren Sanitätern zu Boden gebracht werden. Bis zum Eintreffen der Beamten des PHR Stralsund wurde der Tatverdächtige festgehalten. Personen wurden nicht verletzt. Hinsichtlich der Motivation äußerte die Person, dass er sich medizinische Hilfe einfordern wollte. Nach Einschätzung eines behandelnden Arztes leidet die Person unter einer psychischen Störung, es lag der Verlust der Selbstkontrolle vor. Eine weitere medizinische Behandlung des Mannes erfolgt stationär. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell