Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Yamaha übersehen 5.7.20, 14.30 Uhr

Sulz-Bergfelden (ots)

An der Einmündung zur Oberndorfer Straße ist am Sonntag ein Motorradfahrer von einem Autofahrer übersehen worden. Beim Unfall zog er sich der 58-jährige Yamaha-Fahrer eine Schulterverletzung zu. Der 19-jährige Unfallverursacher kam mit seinem Mercedes aus Richtung Sulz und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der aus Richtung Renfrizhausen kam. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Mercedes schätzt die Polizei den Schaden auf 1.000 Euro, an der Yamaha auf 2.000 Euro.

