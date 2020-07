Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/RW) Einbruch in Lebensmittelgeschäft 5.7.20

Oberndorf (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in einen Lebensmittelmarkt in der Neckarstraße eingestiegen. Über ein Fenster auf der Rückseite des Marktes gelangte er in das Geschäft, wo er sich aufgrund der Spurenlage an verschiedenen Stellen aufhielt. Ob überhaupt etwas oder was genau gestohlen wurde steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei, die am Sonntag Spuren gesichert hat, dauern noch an.

