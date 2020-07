Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Rollerfahrer mit knapp zwei Promille ertappt 5.7.20, 23.30 Uhr

Schramberg (ots)

Einer Fußstreife der Schramberger Polizei in der Schiltachstraße ist am Sonntagabend ein Motorrollerfahrer aufgefallen. Ein Alkoholtest bei dem 59-jährigen Fahrer des Leichtkraftrades ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Den Führerschein konnten sie dem Mann allerdings nicht abnehmen. Er konnte keine Fahrerlaubnis für das Zweirad vorweisen. Gegen ihn erfolgt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

