POL-KN: (Dunningen/RW) Alkoholisierter Jugendlicher stürzt mit Leichtkraftrad 5.7.20, 22 Uhr

Dunningen (ots)

Im Kreisverkehr in der Rottweiler Straße ist ein junger Motorradfahrer am Sonntagabend gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weswegen sie einen Alkoholtest veranlassten. Dieser fiel positiv aus, worauf eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft behielten die Beamten den Führerschein des 17-Jährigen ein. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

