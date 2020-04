Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Diebe versuchen über Dach in Kiosk einzubrechen - Polizei ertappt mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat

Essen (ots)

45468 MH.-Speldorf: Die Polizei erhielt in der Nacht zu Mittwoch (1. April) gegen 02:55 Uhr den Hinweis, dass zwei mutmaßliche Einbrecher (31,33) in einen Kiosk auf der Karlsruher Straße gelangen wollen. Mehrere Streifenwagen rückten zum Einsatz aus. Vor Ort angekommen, beobachteten die Polizisten zwei Täter, die versuchten sich über das Dach Zugang zum Kiosk zu verschaffen. Als die beiden Männer die Beamten bemerkten, flüchteten sie in die angrenzenden Gärten. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt schon so postiert, dass die Flüchtigen schnell in den angrenzenden Gärten und Hinterhöfen entdeckt und festgenommen werden konnten. Bei der Durchsuchung konnte bei dem 33-Jährigen Werkzeug aufgefunden werden, welches sichergestellt wurde. Es stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Einbrecher auf dem Dach bereits eine Öffnung geschaffen hatten, durch die sie Zugang zum Verkaufsraum erhielten. Beide Tatverdächtigen sind der Polizei bereits wegen ähnlich gelagerten Delikten bekannt. Sie verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei ermittelt. /JH

