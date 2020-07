Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Pfohren/Riedsee

Schwarzwald-Baar.Kreis) Sachbeschädigung am TC-Gelände (04.07.-05.07.2020)

Pfohren/Riedsee (ots)

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat eine bislang unbekannte Person verursacht, als sie in der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 11.45 Uhr, im Eingangsbereich des Vereinsheims des TC-Geländes am Riedsee eine Außenlampe sowie die Glasscheibe des dortigen Schaukastens zerstört hat. Vorgefundene Blutspuren lassen die Polizei vermuten, dass sie der Täter bei seiner Tat verletzt haben dürfte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-122, in Verbindung zu setzen.

