Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurter-Bu., Verkehrsdelikt

Steinfurt (ots)

Ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer befuhr in der Nacht zum Donnerstag (20.08.2020), gegen 00.25 Uhr, die Ochtruper Straße stadtauswärts, ohne das Licht eingeschaltet zu haben. Auf die Anhaltezeichen der Polizeibeamten reagierte er nicht und bog in ein Wohngebiet ab. Der 54-Jährige, der in Schlangenlinien auf einem Radweg unterwegs war, konnte aber kurz danach angehalten werden. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Test verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

