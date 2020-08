Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, zwei Mülltonnen-Brände

Ladbergen (ots)

In der Nacht zum Freitag (21.08.2020) haben in Ladbergen an zwei etwa 100 Meter voneinander liegenden Orten Mülltonnen gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandstiftungen aufgenommen. Demnach waren die Unbekannten gegen 01.00 Uhr am Werk. Um kurz nach 01.00 Uhr meldete ein Zeuge dann den ersten der beiden Brände. An der Danziger Straße und an der Schillerstraße waren jeweils zwei Behältnisse bzw. deren Inhalt angezündet worden. Alle Tonnen wurden vollkommen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05481/9337-4515. Sie fragt: Wem sind im Bereich der Brandorte gegen 01.00 Uhr und zeitlich etwas davor verdächtige Personen aufgefallen?

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell