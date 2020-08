Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auto beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Audi und fuhr anschließend davon. Der Audi war in der Bohlenstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Er wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt, der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 98180.

