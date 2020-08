Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bremke. Widerstand nach versuchter Brandstiftung.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag wurde die Polizei nach Bremke gerufen. Ein 21-Jähriger hatte in einem Haus randaliert und versucht Feuer zu legen. Er floh daraufhin zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung stießen die Einsatzkräfte in Rickbruch auf den augenscheinlich verwirrten Mann, der sich aggressiv zeigte. Als er mit dem Rettungswagen einer psychiatrischen Klinik zugeführt werden sollte, wehrte er sich heftig, konnte jedoch letztendlich fixiert und in die Klinik gebracht werden. Bei dem Widerstand wurde eine Polizeibeamtin durch einen Tritt des 21-Jährigen verletzt und musste mit einem weiteren Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

