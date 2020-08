Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mini in Wessum beschädigt

Ahaus (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Wochenende in Wessum hinterlassen. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Mini auf der Neustraße am Straßenrand abgestellt. Am Sonntagmorgen befanden sich eine Delle mitten auf der Motorhaube und Kratzer am Stoßfänger. Aufgrund der Spurenlage spricht einiges dafür, dass ein Fahrradfahrer oder ein Fahrer eines elektronischen Kleinfahrzeugs (E-Scooter) an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Die Tat trug sich in der Zeit von Samstag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 11.50 Uhr zu. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

