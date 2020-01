Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Ziegenweide/Autofenster eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in Dülmen "An der Ziegenweide" die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Zudem montierte er die Fensterrahmdichtung ab und entwendete diese. Passiert ist das am Dienstag (14.1.20) zwischen 18.30 Uhr und 19.10 Uhr.

