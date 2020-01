Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen,B474/Zwei leichtverletzte nach Unfall

Coesfeld (ots)

Am Dienstag (14.1.20) kam es gegen 7.20 Uhr auf der B474 zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Borkener befuhr mit seinem Auto die B474 in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Vor der Kreuzung Ostdamm/Rödder musste der Borkener verkehrsbedingt halten. Ein 22-jähriger Havixbecker übersah das stehende Auto und fuhr mit einem Kastenwagen auf. Beide Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 44-jährigen Borkener in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 13.000 Euro.

