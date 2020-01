Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Burgstraße/Feuer in Toilette gelegt

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Feuer in der Mädchentoilette einer Nottulner Schule an der Burgstraße geben können. Bislang ist nicht klar, wer zwischen dem 11.1.20 (22 Uhr) und dem 13.1.20 (6.10 Uhr) den Brand gelegt hat. Der Täter hat vermutlich Toilettenpapier angezündet. Das Ruß bedeckte den Toilettenraum. Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

