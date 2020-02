Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Wiesbaden (ots)

Gescheiterte Geldausgabeautomatensprengung - Festnahme, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße, 13.02.2020, 02:36 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht versuchten zwei Täter in der Berliner Straße in Wiesbaden augenscheinlich einen Geldautomaten zu sprengen. Das Vorhaben scheiterte und durch die Polizei konnte ein mutmaßlicher Täter festgenommen werden. Um 02:36 Uhr ging ein entsprechender Alarm bei der Polizei ein und sofort wurden mehrere Streifen entsandt. In der dem Tatort angrenzenden Waschbachstraße konnte ein verdächtiges Fahrzeug samt Insasse festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 25-jährigen Wiesbadener, welcher nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an der Tat beteiligt war. Der zweite Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort in Richtung Waschbachstraße. Eine eingeleitete Fahndung samt Polizeihubschrauber verlief ergebnislos. Der geflüchtete Täter wird beschrieben als circa 1,80 Meter groß und habe kurze blonde Haare sowie dunkle Kleidung getragen. Sein Gang wird als "entenähnlich" beschrieben. Der angegangene Automat wurde während der Tatausführung beschädigt, zu einer Explosion kam es jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Der PKW und eine in der Bank aufgefundene Gasflasche wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Tathergang und dem zweiten Täter hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen. Diese bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell