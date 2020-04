POL-WE: >Büdingen: Festnahme nach größerem Polizeieinsatz

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

>Büdingen: Festnahme nach größerem Polizeieinsatz

Am Montagabend kam es ab etwa 18 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Büdingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zuvor ein 20-jähriger Ortenberger sowie ein 26-jähriger Büdinger in der Thiergartenstraße durch eine dritte Person angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete dann zu Fuß.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser; sie befinden sich außer Lebensgefahr.

Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen es unter anderem zum Einsatz des Polizeihubschraubers kam, wurde ein dringend tatverdächtiger 21-Jähriger aus Büdingen vorläufig festgenommen. Dieser soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Hintergründe zur Tat sind derzeit nicht bekannt und bedürfen der weiteren Ermittlungen.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden dringend gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel: 06031/6010) in Verbindung zu setzen.

