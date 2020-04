Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Butzbach: Renault beschädigt und abgehauen

Am Sonntag (19. April) beobachteten Zeugen gegen 19 Uhr, wie ein dunkler PKW (vermutlich Mercedes) einen in der New York Straße abgestellten, silbernen Renault touchierte. Der Daimler sei dann allerdings weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Butzbach unter Tel: 06033/70430 zu melden.

>Friedberg: Schild umgefahren

Am Sonntagnachmittag (19. April) teilten Anrufer der Polizei gegen 16.30 Uhr mit, dass in der Mainzer-Tor-Anlage ein Verkehrsschild umgeknickt sei und nun auf dem dortigen Gehweg liegen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen war dieses kurze Zeit zuvor von einem weißen Skoda umgefahren worden. Der Verursacher hatte sich jedoch nicht um die Schadenregulierung bemüht und war scheinbar einfach weitergefahren. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

>L3053: Radfahrer stürzt / Traktor fährt davon

Am Samstagmittag (18. April) war ein 52-jähriger Rennradfahrer aus der Wetterau gegen 12.30 Uhr auf der L3053 von Weiperfelden in Richtung Espa unterwegs, als kurz vor dem Ortseingang ein Traktor mit Hänger die Landstraße von rechts nach links überquerte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Radfahrer nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in einen dortigen Graben. Dabei verletzte er sich leicht; das Sportgerät wurde beschädigt. Der Traktorfahrer fuhr scheinbar unbeirrt weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach besagtem Fahrzeugführer sowie nach weiteren Zeugen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd, Tel: 0641/70060.

