Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mülltonnenbrand

Diez, Wilhelmstraße (ots)

Diez - Am Sonntag, den 10.11.19 gegen 01.20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Mülltonnenbrand in der Wilhelmstraße in Diez gemeldet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Garage verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Mülltonne vorsätzlich angezündet wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diez unter der 06432-6010 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell