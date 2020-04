Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Wohnhausbrand (Folgemeldung)

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Wohnhausbrand (Folgemeldung)

Am Montagmorgen kam es in den frühen Morgenstunden aufgrund eines Brandes in der Gutenbergstraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Kurz nach 06 Uhr hatten Anwohner zunächst einen lauten Knall gehört und dann eine Rauchentwicklung, augenscheinlich aus dem Dachstuhl des Mehrparteienhauses, wahrgenommen.

Im Rahmen der Löscharbeiten wurden in der Wohnung im obersten Stockwerk zwei tote Personen aufgefunden. Deren Identität steht aufgrund des Zustands bislang nicht fest.

Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen vor Ort übernommen. Zur Brandursache ist derzeit nichts bekannt.

Zurzeit sind keine weiteren Auskünfte möglich.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell