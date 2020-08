Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Verkaufsstand eingedrungen

Bocholt (ots)

Einen Verkaufsstand haben unbekannte Täter in Bocholt aufgebrochen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zugang zu dem Fahrzeug, das auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße stand. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Zeugen entdeckten die Tat am Montag, gegen 06.15 Uhr. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

