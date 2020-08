Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

In eine leerstehende Diskothek in Bocholt-Mussum wollten Unbekannte in den vergangenen Tagen eindringen. Die Täter hatten die Scheibe einer Seitentür eingeschlagen. Die Einbrecher machten sich zudem an den Jalousien des Haupteingangs zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, in das Gebäude an der Dingdener Straße zu gelangen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 17.08, 20.00 Uhr, und Montag, 24.08., 17.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

