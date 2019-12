Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1689) Ladendieb kam in Haft

Nürnberg (ots)

Ein 26-jähriger Osteuropäer fiel am Nachmittag des 30.11.2019 durch einen Ladendiebstahl in der Nürnberger Oststadt auf. Gegen ihn wurde Haftfantrag gestellt.

Der Mann steckte nach Beobachtung eines Ladendetektivs kurz nach 15:00 Uhr einen Parfumflacon im Wert von rund 70 Euro in seinen Hosenbund und verließ das Geschäft in der Äußeren Bayreuther Straße. Dort wurde er angesprochen und wenig später von der Polizei festgenommen. Zunächst gab der Mann falsche Personalien an, die man aber anhand eines weiteren Diebstahls, den er begangen haben soll, richtigstellen konnte.

Auf Grund der Tatsache, dass der Osteuropäer in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Nürnberg Antraf auf Erlass eines Haftbefehls.

Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bert Rauenbusch/sg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell