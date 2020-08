Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Tor zu Lagerraum aufgehebelt

Borken (ots)

Mit Gewalt sind Einbrecher am Wochenende in einen Lagerraum in Borken eingedrungen. Die Täter hatten ein Garagentor aufgehebelt, um in das Gebäude auf einem kirchlichen Gelände an der Kapellenstraße zu gelangen. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür auf und durchsuchten die Räume. Die Unbekannten verließen den Tatort ohne Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag 06.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

