Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall mit Sachschaden (30.07.2020)

Tuningen (ots)

Zu einem Unfall mit Sachschaden kam es gestern Abend gegen 22.30 Uhr an der Einmündung der Abfahrt der Autobahn 81 zur Bundesstraße 523. Eine 21-jährige Ford-Fahrerin war, aus Fahrtrichtung Stuttgart kommend, von der A 81 abgefahren und hielt an der Einmündung zur B 523 an. Ein nachfolgender 57-Jähriger reagierte zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Ford auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 8.000 Euro schätzte. Verletzte gab es nicht.

