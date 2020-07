Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Verkehrsunfall mit Unfallflucht (30.07.2020)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag, zwischen 13.00 Uhr und 13.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße "Im Kapellenösch" begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Skoda Citigo und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Schaden wurde von dem 70-jährigen Geschädigten erst zu Hause entdeckt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu informieren.

