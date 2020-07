Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Mühlheim

Landkreis Rottweil) Denkmalgeschütztes Gebäude stürzt ein (30.07.2020)

Sulz am Neckar - Mühlheim (ots)

Am späten Donnerstagabend ist es in der Hindenburgstraße im Sulzer Ortsteil Mühlheim zu einem Einsturz eines denkmalgeschützten Ökonomiegebäudes gekommen. Drei Feuerwehrmänner waren zufälliger Weise auf dem benachbarten Grundstück, als sie auffällige Geräusche aus Richtung des alten Gebäudes hörten. Dieses galt als einsturzgefährdet und war dementsprechend mit umgebenden Bauzäunen abgesichert. Unter tosendem Lärm und mit einer entstehenden Staubwolke stürzte das alte und leerstehende Ökonomiegebäude schließlich vor den Augen der drei Männer ein. Ein Auto, welches in der Nähe parkte, wurde leicht beschädigt. Eintreffende Rettungskräfte brachten die drei Männer vorsorglich wegen des eingeatmeten Staubes zur Untersuchung in eine benachbarte Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Männer nicht verletzt. Welcher Sachschaden durch den Einsturz des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

