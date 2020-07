Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Unfall geflüchtet (30.07.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstag zwischen 09.15 Uhr und 17.45 Uhr im Parkhaus Marktstätte vermutlich beim Auffahren in die nächste Ebene einen abgestellten Audi. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-90, zu melden.

