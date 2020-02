Polizei Mettmann

POL-ME: Flüchtiger Ladendieb auf frischer Tat festgenommen - Ratingen - 2002080

Mettmann (ots)

Am Dienstag (11.02.2020) wurde ein 26-jähriger Düsseldorfer von einer aufmerksamen Zeugin bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt beobachtet und konnte - dank einer guten Personenbeschreibung - kurze Zeit später von den eingesetzten Beamten in Tatortnähe festgenommen werden.

Was war zuvor passiert?

Gegen 12:30 Uhr hatte eine Angestellte einer Drogeriemarktkette an der Speestraße in Ratingen-Lintorf die Polizei informiert. Sie hatte zuvor beobachtet, wie ein junger Mann mehrere Packungen Waschmittel in seinem Rucksack versteckt hatte. Als sie ihn hinter dem Kassenbereich ansprechen und aufhalten wollte, habe sie dieser zur Seite gedrängt und sei geflüchtet.

Anhand der guten Personenbeschreibung konnte der Mann nur kurze Zeit später an einer Bushaltestelle von den eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Der 26-Jährige führte nicht nur das gestohlene Waschmittel, sondern auch mehrere Parfümflaschen bei sich, die er augenscheinlich zuvor entwendet hatte.

Der Düsseldorfer wurde zur Polizeiwache Ratingen gebracht und an das zuständige Kriminalkommissariat übergeben. Der 26-Jährige ist bereits erheblich vorbestraft, verfügt aktuell über keinen festen Wohnsitz und ist nach eigenen Angaben drogenabhängig. Er soll noch heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

