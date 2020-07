Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Tasche innerhalb fünf Minuten aus Auto geklaut (30.07.2020)

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl, der am Donnerstag, gegen 11 Uhr, in der Waldtorstraße begangen worden ist. Ein Unbekannter entwendete die Tasche einer 20-Jährigen, als diese für kurze Zeit das unverschlossene Auto verließ. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge beim Verlassen abzuschließen sind. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

