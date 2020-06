Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Festnahme nach Einbruch - Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Pinneberg

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (19.06.2020) haben Polizeibeamte der Polizeistation Quickborn sowie des Polizeireviers Norderstedt einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe eines Tatortes in der Kleiststraße festgenommen.

Um 1 Uhr bemerkte eine Quickbornerin zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück in der Kleiststraße. Da die Hausbewohner sich im Urlaub befanden, meldete die Zeugin ihre Beobachtung der Polizei.

Eintreffende Polizeibeamte stellen vor Ort fest, dass zwei Personen sich gerade zu Fuß vom Tatort entfernten und dass versucht wurde in die Doppelhaushälfte einzubrechen.

Durch das umsichtige und vorbildliche Verhalten der Zeugin und Anruferin konnten die Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung eine der flüchtenden Personen festnehmen.

Ermittlungen ergaben, dass es in der Nacht noch zu zwei weiteren Einbruchsdiebstählen gekommen war.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 42jährigen albanischen Staatsangehörigen, der mit sechs nationalen Haftbefehlen gesucht wird. Ihm werden 26 Einbrüche in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg vorgeworfen. Zusätzlich besteht ein Haftbefehl gegen den Festgenommen in der Schweiz aufgrund von 38 Taten.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe stellte einen Antrag für einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Vollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell