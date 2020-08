Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Fußgängerin mit Kind erfasst

Südlohn (ots)

Ein leichtverletztes Kind und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.600 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, bei dem am Montag in Südlohn-Oeding auch eine Fußgängerin und ihr Sohn durch das Geschehen betroffen waren. Die 39-jährige Südlohnerin wollte gegen 12.40 Uhr ihr Rad über einen Fußgängerweg an der Winterswyker Straße schieben. Ihr Kind befand sich im Kindersitz. Eine 42-Jährige aus Raesfeld hatte ihren Wagen deshalb angehalten - ein 56-jähriger Dülmener bemerkte das zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Wagen der Frau. Die Wucht des Aufpralls schob diesen nach vorn gegen die Fußgängerin, die mitsamt Rad stürzte. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell