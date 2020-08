Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Dieseldiebe knacken Tankschloss

Südlohn (ots)

Auf Diesel abgesehen hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Südlohn. Die Täter hatten den Tankdeckel eines Lkw aufgebrochen, der auf einem Firmengelände am Lerchenweg stand. Wie die Diebe auf das umfriedete Grundstück gelangten, ist noch nicht bekannt. Aus dem Fahrzeug pumpten sie eine unbekannte Menge Kraftstoff ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell