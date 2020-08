Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß beim Einbiegen

Bocholt (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.100 Euro stellen die Folgen eines Verkehrsunfalls vom Dienstag in Bocholt dar. Dazu gekommen war es gegen 14.40 Uhr auf der Kaiser-Wilhelm-Straße: Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Hamminkeln bog mit seinem Wagen von einem Parkplatz nach links in die Straße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen - die Bocholterin war mit ihrem Auto auf der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Stadtring unterwegs. Die Wucht des Aufpralls schleuderte ihren Wagen gegen ein parkendes Fahrzeug. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, ebenso zwei zwölf und 17 Jahre alte Insassen in ihrem Pkw.

