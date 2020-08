Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Falsche Polizisten wollten Seniorin um Geld bringen

Velen (ots)

Betrüger lassen sich immer wieder andere Maschen einfallen. Bei einer älteren Frau in Velen-Ramsdorf haben Kriminelle jetzt versucht, als "falsche Polizisten" ans Geld der Frau zu kommen - in einer abgewandelten Form der bekannten Methode. Denn der erste Anruf kam nicht von der vermeintlichen Polizei: Ein Unbekannter gab sich der Seniorin gegenüber als Mitarbeiter einer Bank aus. Die Geschichte, die er der Ramsdorferin auftischte: Kriminelle hätten versucht, mit einer gefälschten Lastschrift Geld von ihrem Konto abzubuchen. Der Betrüger hatte auch gleich einen "gutgemeinten" Rat. Er legte der Frau eindringlich nahe, zur Sicherheit einen größeren Betrag abzuheben. Im zweiten Schritt gab ein weiterer Anrufer vor, Polizeibeamter zu sein. Er zeichnete das bei dieser Masche übliche Drohszenario von den Verdächtigen, die es auf ihr Eigentum abgesehen hätten. Damit wollen die Täter ihren Opfern Angst machen um sie dazu zu bringen, Geld und Wertsachen an vermeintliche Polizisten zu übergeben. Die Ramsdorferin meldete sich daraufhin bei der richtigen Polizei. Diese konnte verhindern, dass es zu einem finanziellen Schaden kam - die Betroffene hatte zwischenzeitlich bereits einen größeren Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich auf derartige Telefongespräche einzulassen. Informationen und Tipps zu diesem Thema gibt es im Internet unter anderem auf der Seite www.polizei-beratung.de

