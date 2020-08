Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Auffahrunfall am Breul

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag ein 27 Jahre alter Autofahrer in Stadtlohn zugezogen. Der Stadtlohner bremste an der beampelten Kreuzung Breul (L 608) / Hegelstraße / Esterner Landweg sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte gegen 16.50 Uhr ein hinter dem Stadtlohner fahrender 26-jähriger Autofahrer aus Vreden zu spät und fuhr auf. Die Unfallbeteiligten waren auf der Landesstraße 608 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 14.000 Euro.

