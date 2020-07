Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autofahrer hat zu viel getrunken

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 27.07.2020, wurde in Bonndorf ein Autofahrer kontrolliert, der zu viel getrunken hatte. Gegen 23:00 Uhr war der 51-jährige in eine Verkehrskontrolle geraten. Gut 0,7 Promille zeigte der Alcomat bei der beweissicheren Atemalkoholanalyse an. Auf den Fahrer kommen ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.

