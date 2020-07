Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Marktplatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.07.2020, zwischen 12:30 Uhr und 14:40 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in WT-Tiengen zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter grüner Kia wurde vermutlich beim Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Kia wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden dürfte bei mindestens 1000 Euro liegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen, sich zu melden.

