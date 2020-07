Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ermittlungen und Durchsuchung wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel

Freiburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 23.07.20, wurde in Rheinfelden die Wohnung eines 25-jährigen Mannes durchsucht. Aufgrund von Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass dieser mit Betäubungsmittel handelte. Durch das Polizeirevier Rheinfelden wurde deshalb am Donnerstag ein Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Hierbei wurden neben Utensilien zum Drogenkonsum auch etwa ein halbes Kilogramm Marihuana aufgefunden, welches zum Teil bereits verkaufsfertig portioniert war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen. Die weiteren Ermittlungen, auch zu Abnehmern, dauern an.

