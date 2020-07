Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Präg: Einbruch in Pension - Tresor entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Sonntag auf Montag, 26./27.07.20, wurde in eine Pension in der Wachtstraße in Präg eingebrochen. Nach dem Aufbrechen eines Fensters betraten die unbekannten Täter die Pension mit Gaststätte und entwendeten aus dem Thekenbereich Bargeld. Aus einem weiteren Raum wurde ein kompletter Tresor gestohlen. Dieser muss nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Möglicherweise besteht auch ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch in den Kindergarten in Häg. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

