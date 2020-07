Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich zwischen Samstag und Montag, 25.-27.07.20, wurde versucht in ein Wohnhaus im Hirschackerweg einzubrechen. Eine Anwohnerin stellte am Montag mehrere Hebelspuren an einer Terrassentür fest. Die Tür war jedoch nicht geöffnet worden. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen über das Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hirschackerweges aufgefallen waren.

