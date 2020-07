Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz nach Brandalarm in Recyclinganlage

Freiburg (ots)

Die Feuerwehren aus Steinen und Lörrach rückten am Montag, 27.07.20, gegen 13.20 Uhr, zu einem Brand im Recyclingzentrum in der Wiesenstraße in Steinen aus. Hier war eine Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle gemeldet worden. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es im Bereich eines Müllschredders zur Entzündung von Abfall und einer Rauchentwicklung. Durch Mitarbeiter wurde das Feuer selbst bekämpft und letztlich durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden an der Maschine dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Auch an der Fassade der Lagerhalle kam es durch Verrußung zu leichtem Sachschaden. Die Feuerwehren waren mit 14 Fahrzeugen und etwa 70 Einsatzkräften am Brandort, vorsorglich war auch der Rettungsdienst im zwei Fahrzeugen angerückt.

