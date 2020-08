Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Werkzeuge aus Lagerhalle entwendet

Vreden (ots)

Mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Milwaukee sowie eine Fettpresse, einen Flutstrahler, ein Ladegerät und einen Stihl Trennschleifer haben Diebe aus einer unverschlossenen Firmenlagerhalle in der Bauerschaft Wennewick in Vreden entwendet. Die Werkzeuge haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, circa 19.20 Uhr, und Donnerstag, circa 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell