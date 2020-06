Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine schwerverletzte Person und erheblicher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Dossenheim. Ein 47-jähriger Mann war kurz nach 16 Uhr mit seinem Audi auf der Randstraße in Richtung K 4242 unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve bog er nach links in die K 4242 ein. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 17-jährige Rollerfahrerin, die ihrerseits nach rechts auf die K 4242 einbiegen wollte und stieß mit ihr zusammen. Die Rollerfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Beckenbereich zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell