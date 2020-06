Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer auf regennasser Fahrbahn gestürzt und leicht verletzt

Eberbach (ots)

Am Samstagnachmittag dem 06.06.2020, gegen 14.00 Uhr, stürzte ein Kraftradfahrer in einer scharfen Kurve auf der L524 zwischen Eberbach und Oberdielbach. Aufgrund der feuchten Fahrbahn rutschte seine Kawasaki zur Seite, wobei der 57-jährige Fahrer aus Friedrichsthal leicht an der Schulter verletzt wurde. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An der Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

