Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 75-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Mannheim-Oststadt (ots)

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Stadtteil Oststadt Verletzungen. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Hans-Reschke-Ufers unterwegs. In Höhe der Karl-Ladenburg-Straße wollte er links an einer jungen Joggerin vorbeifahren. Diese kehrte just in diesem Moment um und lief in entgegengesetzte Richtung weiter. Hierbei kam sie in Richtung des Radfahrers, der ihr in der Folge über den Fuß fuhr. Hierdurch stürzte der Radler auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat er sich zumindest eine Gehirnerschütterung zugezogen. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen.

