Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen

Eschelbronn / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 09:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Seerain".

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus Richtung Meckesheimer Straße und fuhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW auf. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten des Polizeiposten Waibstadt davon aus, dass es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug um ein Mountainbike handelte. An dem VW entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Die Polizei bittet nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter 07261 690-0 zu melden.

